Yaşar Kemal Uğurlu'nun İstifasının Perde Arkası: 'Kumarhane Görüntüsü Çıktı' İddiası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem FIFA kokartı da takan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bırakmasının perde arkası ortaya çıktı. Uğurlu'nun, emeklilik kararı almasının altında yatan sebebin 'kumarhane fotoğrafı' olduğu iddiası ortaya atıldı.

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Yaşar Kemal Uğurlu'nun İstifasının Perde Arkası: 'Kumarhane Görüntüsü Çıktı' İddiası

Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun, kumarhane fotoğrafı nedeniyle hakemliğe veda ettiği öne sürüldü.

O FOTOĞRAF GERÇEK ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Seten’in TV100'de yayınlanan 'Saha Dışı' programında aktardığı bilgilere göre; Uğurlu’nun bir kumarhanede çekilmiş görüntüsü Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) ulaştı. MHK, söz konusu görüntünün gerçek olup olmadığını inceletti. Teknik incelemenin ardından fotoğrafın montaj olmadığı tespit edildi.

'OTELDE KENDİ PARANLA KALDIĞINI KANITLA'

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Uğurlu’ya, "Bu senin özel hayatın, biz karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et" dendi. Uğurlu, otel masraflarını kendi cebinden ödediğine dair herhangi bir belge ibraz edemedi.

KIBRIS'A GİTTİĞİNE DAİR KAYIT BULUNAMADI

Uğurlu'nun, Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğuna dair herhangi bir resmi kaydın da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler kulüplerin dikkatinden kaçmadı. Süper Lig kulüpleri, MHK’ye başvurarak konuyla ilgili açıklama talep etti.

İSTİFA ETTİ

Gelişmeler üzerine 38 yaşında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu’nun klasmanı düşürüldü. Bu kararın ardından Uğurlu, 5 Şubat 2025 tarihinde resmi bir açıklamayla hakemliği bıraktığını duyurdu.

Yaşar Kemal Uğurlu Hakemliği BıraktıYaşar Kemal Uğurlu Hakemliği BıraktıSpor

Kaynak: tv100

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