Kupa Töreninde Zorla Öpmüştü: Eski Federasyon Başkanından Skandal Savunma

Eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, 2023 yılında gerçekleştirilen Kadınlar Futbolu Dünya Kupası’nın kupa töreninde İspanyol forvet Jenni Hermoso’yu zorla öpmüştü. Hermoso'nun kendisini öpmesine izin verdiğini iddia eden Rubiales, "Muhakkak eminim ki bana izin verdi. O an tamamen spontane bir şeydi." dedi. Hermoso, kendi rızasının olmadığını söylerken savcılık, Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası talep ediyor.

Kupa Töreninde Zorla Öpmüştü: Eski Federasyon Başkanından Skandal Savunma

Eski İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales Salı günü mahkemede yaptığı açıklamada, 2023 Kadınlar Dünya Kupası zaferinin ardından oyuncu Jenni Hermoso'nun kendisini öpmesi için rıza gösterdiğini söyledi. Madrid'deki mahkemede ifade veren Rubiales, "Muhakkak eminim ki bana izin verdi. O an tamamen spontane bir şeydi." dedi.

Rubiales, Hermoso'yu dudaklarından öptüğü ve ardından üç eski futbol federasyonu yetkilisinin yardımıyla iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğini kamuoyuna söylemesi adına Hermoso'yu zorlamaya çalıştığı için cinsel saldırıyla suçlanıyor.

İSTİFA ETMİŞTİ

Rubiales suçlamaları reddederek öpücüğün karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savundu. Hermoso, rızasının alınmadığını belirterek o anların “aşağılayıcı” olduğunu söylemişti. Hermoso, takım arkadaşları tarafından da desteklendi. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Rubiales, en sonunda görevinden istifa etti.

Kupa Töreninde Zorla Öpmüştü: Eski Federasyon Başkanından Skandal Savunma - Resim : 1

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası talep ediyor. Ancak İspanya’da, sabıkası olmayanlar için iki yılın altındaki hapis cezaları genellikle tazminat ödenerek ertelenebiliyor. Davada kararın Mart ayında, tanık ifadelerinin tamamlanmasından yaklaşık bir ay sonra verilmesi bekleniyor. Bu skandal, İspanya’nın kadın futbolunda kazandığı ilk Dünya Kupası zaferini gölgede bıraktı.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından kupa töreninde bir taciz skandal yaşanmıştı. Jenni Hermoso'yu kutlamalar sırasında dudağından öpmüş ve dünya gündemine oturmuştu.

FIFA ise bu olayların ardından Rubiales'i taciz skandalı nedeniyle 3 yıl futboldan men etmişti. O dönem konuyla ilgili konuşan Hermoso, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullanmıştı.

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