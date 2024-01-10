Hakan Ural'dan Süper Kupa çağrısı: Deprem bölgesinde oynansın, geliri depremzedelere bağışlansın

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında, "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı.

Takımların Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi sonrası maç iptal edildi.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının sunucusu Hakan Ural, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine önemli bir çağrıda bulundu.

Ural, iki kulübe Süper Kupa finalinde alacakları paradan bu seferlik feragat etmelerini ve maçı deprem bölgesinde oynamalarını önerdi.

Deprem bölgesinde oynanacak maç sonrası elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanmasını istedi.

Kaynak: İHA