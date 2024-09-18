Göztepe'ye Kötü Haber! Kubilay Kanatsızkuş, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’tan kötü haber. Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

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Göztepe'ye Kötü Haber! Kubilay Kanatsızkuş, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay'ın sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada "Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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