Göztepe'nin Voleybol Maçlarını Nerede Oynayacağı Belli Oldu

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TVF Kadınlar 1. Ligi’nden, Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe Voleybol’da bir gelişme duyuruldu. İzmir ekibi, yeni sezonda maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacağını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi’nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Göztepe Voleybol, 'Kombineler çok yakında satışta' isimli bir video yayımladı.

Kaynak: İHA