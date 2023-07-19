Göztepe'nin umudu 36'lık Mame Diouf

Son olarak geçen sezon Kvasina'dan beklediği verimi alamayan Göztepe, nihayet aradığı santrforu buldu. 1987 doğumlu hücum oyuncusu Mame Diouf ile dün 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Göztepe'nin umudu 36'lık Mame Diouf

GERÇEK GÜNDEM

Süper Lig’de Hatayspor'dan sonra son olarak T. Konyaspor forması giyen Diouf, Süper Lig'de 101 maçta 40 gol, Premier Lig'de 153 maçta 27 gol, Bundesliga'da ise 57 maçta 26 gol atmayı başardı.

Göztepe resmi sosyal medya hesabından İtalya kampı öncesindeki son transfer "Mame Diouf'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." cümlesiyle duyuruldu. 

Göztepe'nin umudu 36'lık Mame Diouf - Resim : 1

MAME DİOUF'UN AVRUPA VE TÜRKİYE KARİYERİ 

36 yaşındaki Senegalli futbolcu, 16 Aralık 1987’de Dakar’da dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatını merkez forvet olarak sürdüren oyuncu, kariyerine 2007 yılında Norveç ekiplerinden Molde FK’de başladı. Burada iki sezon geçiren ve daha ilk sezondan şampiyonluk yaşayan Diouf, oynadığı 62 maçta 29 gol attı. Bu sürecin ardında Mame Diouf Manchester United’a transfer oldu.

M. United’da yeterince forma giyme fırsatı bulamayan Diouf, çıktığı beş Premier Lig maçında toplam 1 gol atabildi. 2010’da Blakburn River’a kiralandı ve burada çıktığı 26 maçta 3 gol kaydetti. Buradan Hannover 96’ya transfer oldu. 2014 yılına kadar burada iki sezon oynayan Senegalli oyuncu Stoke City takımına transfer oldu. Yeni takımında altı yıl kalan Diouf buradan 2020 yılında Hatayspor’a transfer oldu ve bir buçuk sezon kadar top koşturdu. Hatayspor ile Süper Lig’de yeşil sahalara çıktığı 75 maçta 31 gole imza atan Mame Diouf, takımın unutulmaz isimleri arasına girdi. 2022'de Konyaspor ile sözleşme imzalayan Mame, çıktığı 12 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı.

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