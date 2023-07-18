Galatasaray son hazırlık maçında kaybetti

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıda kalesinde gördüğü gollere sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

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Galatasaray son hazırlık maçında kaybetti

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da düzenlediği kampla sürdüren Galatasaray, kamptaki 4. ve son hazırlık maçında Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, Sturm Graz karşılaşmasına Muslera, Angelino, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Midtsjö, Zaniolo, Berkan, Kerem, Mertens, Barış Alper ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip Sturm Graz zaman zaman Galatasaray kalesinde tehlikeler yaratsa da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Mücadelenin 2. yarısında ise Sturm Graz, Leon Grbic'in 71 ve 82. dakikada attığı gollerle Galatasaray 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup olan Aslan böylelikle Avusturya kampındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

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