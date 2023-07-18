Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Zalgiris oldu. Galatasaray, ilk maçı 26 Temmuz çarşamba günü deplasmanda oynayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.
Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GALATASARAY'IN RAKİBİ OLDU
Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.