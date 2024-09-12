Göztepe'den Kaleci Transferi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Sakaryagücü Spor'da başlayan ve Sakaryaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki Emircan Seçgin, Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor'dan sonra İskenderunspor kadrosunda yer aldı.

Kaynak: İHA