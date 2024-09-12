Göztepe'den Kaleci Transferi
İzmir ekibi Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Sakaryagücü Spor'da başlayan ve Sakaryaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki Emircan Seçgin, Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor'dan sonra İskenderunspor kadrosunda yer aldı.
Kaynak: İHA
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