Çaykur Rizespor'dan Kaleci Gökhan Akkan'a Veda
Süper Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor, uzun yıllar formasını giyen deneyimli kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı. Kulüp, Hırvat kaleci Ivo Grbic'i kadrosuna katmasının ardından Akkan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
2015 yılından bu yana Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan, yeşil-mavili takımın önemli isimlerinden biriydi. 7 sezon boyunca takımda yer alan Akkan, birçok zorlu maça imza attı ve takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.
Teknik direktör İlhan Palut ve kulüp yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Gökhan Akkan ile yolların ayrılmasına karar verildi. Akkan'ın kulüpten ayrılırken takım arkadaşları ile vedalaştığı duygusal anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gökhan Akkan'a veda etti. Kulüp, Akkan'ın 7 yıl boyunca takımda gösterdiği performans için teşekkür ederek, futbol hayatında başarılar diledi.
Kaynak: DHA