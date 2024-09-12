Çaykur Rizespor'dan Kaleci Gökhan Akkan'a Veda

2015 yılından bu yana Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan, yeşil-mavili takımın önemli isimlerinden biriydi. 7 sezon boyunca takımda yer alan Akkan, birçok zorlu maça imza attı ve takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

Teknik direktör İlhan Palut ve kulüp yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Gökhan Akkan ile yolların ayrılmasına karar verildi. Akkan'ın kulüpten ayrılırken takım arkadaşları ile vedalaştığı duygusal anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gökhan Akkan'a veda etti. Kulüp, Akkan'ın 7 yıl boyunca takımda gösterdiği performans için teşekkür ederek, futbol hayatında başarılar diledi.

Kaynak: DHA