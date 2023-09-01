Göztepe'de resmi maça çıkmadı, Fransız ekibine kiralandı!

İzmir temsilcisi Göztepe’nin Senegal 1. Ligi ekiplerinden Diambars’dan kadrosunu kattığı Ibrahima Sory Diallo'nun Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'e kiralandığı öğrenildi.

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Göztepe'de resmi maça çıkmadı, Fransız ekibine kiralandı!

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan İzmir temsilcisi Göztepe, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ, Samsunspor’dan Celil Yüksel, KV Kortrijk’den Billal Messaoudi ve son olarak da Malmö'den Lasse Nielsen’i kadrosuna kattı.

Öte yandan Göztepe'de henüz hiçbir resmi maça çıkmayan sadece Southampton ile oynanan hazırlık maçında kısa bir süre alan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo’nun Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'e kiralandığı ifade edildi. Bu transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SPORT REPUBLİC SATIN ALMIŞTI

Ayrıca, Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'i geçtiğimiz aylarda Göztepe'nin yüzde 70’lik hissesini elinde bulunduran Sport Republic satın almıştı.

Göztepe'de resmi maça çıkmadı, Fransız ekibine kiralandı! - Resim : 1
Ibrahima Sory Diallo

Kaynak: Gerçek Gündem

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