UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu!
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek.
GRUP MAÇLARI 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayacak, 14 Aralık'ta tamamlanacak. Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yapılacak.
Kura sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
- West Ham United
- Olimpiakos
- Freiburg
- Backa Topola
B Grubu
- Ajax
- Marsilya
- Brighton
- AEK
C Grubu
- Rangers
- Real Betis
- Sparta Prag
- Aris Limassol
D Grubu
- Atalanta
- Sporting
- Sturm Graz
- Rakow Czestochowa
E Grubu
- Liverpool
- LASK
- Union Saint-Gilloise
- Toulouse
F Grubu
- Villarreal
- Stade Rennais
- Maccabi Haifa
- Panathinaikos
G Grubu
- Roma
- Slavia Prag
- Sheriff Tiraspol
- Servette
H Grubu
- Bayer Leverkusen
- Karabağ
- Molde
- Hacken