Göztepe'de iki ayrılık

Göztepespor'da forvette kanat oynayan Ngalina ve stoper Erhan ile yollar ayrıldı. Ngalina Norveç ligine giderken Erhan henüz herhangi bir kulübe imza atmadı.

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Göztepe'de iki ayrılık

GERÇEK GÜNDEM-SPOR

Trendyol 1. Lig'in İzmir'deki temsilcilerinden Göztepe'de iki ayrılık yaşandı. Forvette kanat oynayan Ngalina ve stoper Erhan ile yollar ayrıldı. Ngalina Norveç ligine giderken Erhan henüz herhangi bir kulübe imza atmadı.

1 puanlı Göztepe, bu hafta ligin dördüncü maçında hemşerisi 3 puanlı Altay ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İzmir derbisinde karşılaşacak. Göztepe'de sakatlığı geçen kaptan İsmail'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

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