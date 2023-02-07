Göztepe, GÖZGÖZ mağazalarının depolarındaki kışlık ürünleri depremzedelere ulaştıracak

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için GÖZGÖZ mağazalarının depolarında...

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Göztepe, GÖZGÖZ mağazalarının depolarındaki kışlık ürünleri depremzedelere ulaştıracak

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için GÖZGÖZ mağazalarının depolarında bulunan kışlık ürünlerin taraftarlarla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırılacağını duyurdu.

İzmir ekibi Göztepe, taraftarının sosyal medyadan yaptığı çağrılara kulak verdi ve mağazalarının depolarında bulunan kışlık ürünleri taraftarıyla koordine ederek depremzedelere ulaştırılacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle GÖZGÖZ mağazaları depomuzda bulunan kış koşullarına uygun tüm ürünler kulübümüz tarafından ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarımızla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırılacaktır" denildi.

 
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