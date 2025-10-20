Göztepe Alanya'ya Tökezledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Göztepe, sezonun ilk 8 haftasını namağlup tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılılar, bu etkileyici seriyi 9. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olarak noktaladı.

Sezona Güçlü Başlangıç ve Önemli Puanlar

İzmir temsilcisi, hem iç sahada hem de deplasmanda topladığı kritik puanlarla ligin üst sıralarına yerleşti. Sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Göztepe, ikinci haftada güçlü rakibi Fenerbahçe ile evinde golsüz berabere kaldı. Ardından Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 ile geçen ekip, TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'nin çıkışı, altıncı haftada sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek perçinlendi. i̇kas Eyüpspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, son olarak RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

4 galibiyet ve 4 beraberlikle 8 haftayı mağlubiyetsiz tamamlayan Göztepe, Corendon Alanyaspor karşısında aldığı yenilgiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini tattı. Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı yenen Göztepe, yenilmezlik serisini bu maça kadar taşımıştı. İlk 9 haftada 1 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi, topladığı 16 puanla Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Göztepe, defansif başarısıyla da adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligin "en az gol yiyen takımı" ünvanını koruyor. 9 haftalık periyotta kalesinde sadece TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'dan birer gol gören İzmir ekibi, toplamda 3 gol yedi.

Başarılı savunma hattında Brezilyalı Heliton ve Godoi ile Kamerunlu Bokele'nin uyumu ve kaleci Lis'in yüksek performansı büyük rol oynuyor. Kalesinde sadece 3 gol gören Göztepe, buna karşılık rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ligin en az gol yiyenler sıralamasında Göztepe'yi, kalesinde 4 gol gören lider Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe ise 6 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA