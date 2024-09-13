Geri mi Dönüyor? Erden Timur O İddialara Yanıt Verdi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, geri döneceğine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Timur, kulübe geri döneceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Geri mi Dönüyor? Erden Timur O İddialara Yanıt Verdi

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur, geri dönüş haberlerine açıklık getirdi. Timur, Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ve kulübe geri döneceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Erden Timur'un kendisini aradığını ve konuşacağını açıkladı. A Spor'daki canlı yayında konuşan Levent Tüzemen "Erden Timur, beni aradı ve 'Sana bir şeyler açıklayacağım' dedi. Eğer randevu ayarlarsa Erden Bey ile görüşeceğim, konuşacağız. Ne anlatacaksa burada söyleyeceğim, zaten o da 'Evet, söyleyebilirsiniz' dedi." açıklamasını yaptı.

'DOĞRU DEĞİL'

Taktik Mania'da yer alan bilgiye göre Erden Timur, “Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri doğru değil” diyerek spekülasyonlara son verdi.

Buna ek olarak, Timur'un bu konuda net bir tavır sergilediği gözlendi.

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