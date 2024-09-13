Amedspor Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi!

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, İzmir Otobanı'nda trafik kazası geçirdi. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilen Elaldı'nın tedavisi hastanede devam ediyor.

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Amedspor Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi!

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi.

Amedspor ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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