Çaykur Rizespor Çek Forveti Renklerine Bağladı

Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki Çek forvet Vaclav Jurecka'yı renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor Çek Forveti Renklerine Bağladı

Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Slavia Prag’da oynayan 30 yaşındaki Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka’yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çek forvet, sağlık kontrolünden geçerek resmi anlaşmaya imza attı.

Geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 resmi maça çıkan Jurecka, 22 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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