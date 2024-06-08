Genel Kurulu terk etmişti: Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi?

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Genel Kurulu terk etmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Yıldırım açıklamalarında adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

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Genel Kurulu terk etmişti: Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi?

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Genel Kurulu terk etmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Yıldırım adaylıktan çekilmeyeceğini duyurduğu basın toplantısında, Genel Kurulu neden terk ettiğini de açıkladı.

Yıldırım, “Gerilimi tırmandırmamak için ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe’nin vicdanına havale ediyorum. Kavgaların çıkacağını gördüğüm için gittim. Ali Bey bana diyor ki, ‘Gerekirse kavga edelim’. Bunu gördüğüm için ayrıldım." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl bittiğini gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyümüş ortalıkta gerildi. Yer kavgaları çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alındı. Görevli adı altında da içeri insanlar dahil edildi.

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali beye yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi.

Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Bunu düşünerek oy kullanın. Fenerbahçe; holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı? Yarın genel kurul üyeleri buna karar verecek.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Çekilmeyeceğim. Çekilme filan yok. Yarın sabah 8 mi 9 mu kaçta başlıyorsa statta olacağım.

Ayrıntılar gelecek...

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