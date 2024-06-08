Genç milli satranççılar, İrlanda'da 28 madalya kazandı

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı

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Genç milli satranççılar, İrlanda'da 28 madalya kazandı

İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 8 ülkenin 7-17 yaş sporcularının katıldığı şampiyonada, Türkiye madalya sıralamasında birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların şampiyonada önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Satnançta Avrupa'nın en büyüğüyüz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sporcularımız Avrupa'da olağanüstü, gurur verici bir başarıya imza attı. Sporcularımızın bu muhteşem performansıyla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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