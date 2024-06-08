Galatasaraylı Nelsson'dan kötü haber!

EURO 2024'e günler kala Galatasaraylı Victor Nelsson'dan kötü haber geldi. Nelsson'un şampiyonada forma giyemeyeceği açıklandı.

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Galatasaraylı Nelsson'dan kötü haber!

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle Danimarka'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacağını duyurdu.

Nelsson'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacağım için yıkılmış haldeyim. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibe iyi şanslar diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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