Gençlerbirliği'nin Yeni Basın Sözcüsü Belli Oldu

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin yeni basın sözcüsü belli oldu. Göreve Aykut Çakmaklı getirildi.

Gençlerbirliği'nin Yeni Basın Sözcüsü Belli Oldu
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Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği Kulübü'nde basın sözcülüğü görevine Aykut Çakmaklı getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Hakan Kaynar, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Aykut Çakmaklı ise Basın Sözcülüğü görevine getirilmiştir." denildi.

Aykut Çakmaklı, kulübün X hesabında yer alan paylaşımda "Cumhuriyetle yaşıt, başkentimizin gururu Gençlerbirliği’nin bir ferdi olmak, yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev almak ve bugün itibarıyla 102 yıllık bu köklü kulübün basın sözcülüğü görevine layık görülmek, benim için büyük bir onur ve derin bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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