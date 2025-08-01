2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Yarı Başlayacak

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Keçiören Belediyesi 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, yarın Ankara'da başlayacak. Etkinliğin tanıtım toplantısı da Kent Ormanı’nda yapıldı.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda 2-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek karakucak güreşlerine; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu davet edildi.

Organizasyonun basın toplantısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kırkpınar Yağlı Güreşler finalisti ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve çok sayıda sporcu da yer aldı.

Kaynak: AA