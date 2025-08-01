Beşiktaş'ın Konferans Ligi Ekiplerinin Hakemleri Belli Oldu

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UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş’ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

UEFA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadı'nda oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc’ın görev yapacağı, Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne’nin yapacağı bildirildi.

14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Portekizli hakem Antonio Nobre yöneteceği, Nobre'nin yardımcılıklarını ise Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira’nın yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA