Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükselirken, 5 milli sporcu ise bronz madalya kazandı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükselirken, 5 milli sporcu bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleşen organizasyonda Türk milli boksörler başarılı bir performans sergiledi. +81 kiloda Havvanur Kethüda ve 50 kiloda Emine Kılınç finale yükselirken, 86 kiloda Hüseyin Ege Tekdemir, 80 kiloda Mert Aybuğa, 75 kiloda Zeliha Özdemir, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve 57 kiloda Pınar Benek bronz madalya elde etti.

Organizasyonun 15 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın
UEFA'dan Galatasaray'a ceza UEFA'dan Galatasaray'a ceza
Galatasaray, 3-0 mağlup oldu! Galatasaray, 3-0 mağlup oldu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Almanya'dan İran’da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı Almanya'dan İran’da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı
Hollanda, vatandaşlarına 'İsrail'e acil seyahatleri erteleyin' çağrısında bulundu Hollanda, vatandaşlarına 'İsrail'e acil seyahatleri erteleyin' çağrısında bulundu
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL