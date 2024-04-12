Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükselirken, 5 milli sporcu bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleşen organizasyonda Türk milli boksörler başarılı bir performans sergiledi. +81 kiloda Havvanur Kethüda ve 50 kiloda Emine Kılınç finale yükselirken, 86 kiloda Hüseyin Ege Tekdemir, 80 kiloda Mert Aybuğa, 75 kiloda Zeliha Özdemir, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve 57 kiloda Pınar Benek bronz madalya elde etti.

Organizasyonun 15 Nisan'da sona ereceği belirtildi.