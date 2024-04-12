UEFA'dan Galatasaray'a ceza
Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı rövanş maçında, maç sonunda çıkan kavga sebebiyle ceza aldı. UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'dan 3 isme ceza verildiğini duyurdu.
UEFA, Galatasaray'dan 3 isme ceza.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maçın sonunda çıkan kavga sebebiyle ceza aldı.
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a Prag verilen cezaları açıkladı.
Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası ve Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.
Ayrıca Sarı kırmızılıların maç ve performans analisti Serhat Doğan da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası aldı.
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