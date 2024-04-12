UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı rövanş maçında, maç sonunda çıkan kavga sebebiyle ceza aldı. UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'dan 3 isme ceza verildiğini duyurdu.

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UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA, Galatasaray'dan 3 isme ceza.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maçın sonunda çıkan kavga sebebiyle ceza aldı.

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a Prag verilen cezaları açıkladı.

Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası ve Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.

Ayrıca Sarı kırmızılıların maç ve performans analisti Serhat Doğan da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

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