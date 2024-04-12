Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Olympiakos maçında sakatlanıp oyundan çıkan Oosterwolde'nın sezonu kapattığı bildirildi.

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Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında dün deplasmanda Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Jayden Oosterwolde maçta sakatlık yaşamış ve maçının 43. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu.

22 yaşındaki Hollandalı yıldız, ameliyat için bugün Hollanda'ya gidecek.

Oosterwolde'nin bağlarında ciddi esneme ve yaralanma olduğu, ayrıca tekerlekli sandalye ile yürüdüğü kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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