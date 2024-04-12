Galatasaray, 3-0 mağlup oldu!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart ile karşılaştı. Play-off 3/4 etabı maçında Galatasaray, mağlup oldu.

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Galatasaray, 3-0 mağlup oldu!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Play-off 3/4 etabı ilk maçında deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaştı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü.

GALATASARAY-ZİRAAT BANKKART KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Galatasaray, 3-0 mağlup oldu! - Resim : 1

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)

Galatasaray: Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic

Galatasaray'da en skorer oyuncu, 15 sayı ile Jan Hadrava olurken, Miran 9, Onur 7, Ahmet ve Oğuzhan ise 5’er sayıyla oynadı.

Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 27, 23)

İKİNCİ MAÇA GALATASARAY EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık serinin ikinci maçı, İstanbul'da 16 Nisan Salı günü oynanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

2 GALİBİYETE ULAŞAN ÜÇÜNCÜ OLACAK

Öte yandan seride 2 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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