Genç Hakemin Sır Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu

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Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör liglerde uzun süredir hakemlik yapan ve spor camiasında tanınan 33 yaşındaki Muratcan Ilgaz’dan haber alamayan yakınları ve apartman sakinleriyle birlikte durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Muratcan Ilgaz’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ilgaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakem Ilgaz’ın vefatı, Denizli’nin spor camiasında üzüntüye neden oldu. Hakem arkadaşları ve spor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak Ilgaz’ı andı.

Ilgaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA