Galatasaray'ın Resmi Web Sitesi Çöktü

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi web sitesine kullanıcılar ulaşamıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılar teknik sorun nedeniyle hata mesajıyla karşılaştı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesi geçici olarak hizmet dışı kaldı. Siteye girmek isteyen kullanıcılar teknik sorun nedeniyle hata mesajıyla karşılaştı.

500 hatası veren galatasaray.org sitesine giriş yapan kullanıcılar şu mesajı gördü:

"Aradığınız sayfaya teknik sorunlardan dolayı şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz."

Olası nedenler arasında, yoğun trafik sonucu sunucularda aşırı yüklenme, teknik bakım veya güncelleme çalışmaları ve ani erişim hataları veya altyapı kaynaklı problemler gösterildi.

İnternet sitesinde yaşanan probleme ilişkin sarı kırmızılı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

