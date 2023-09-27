Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te peş peşe sakatlıklar

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'in üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Peş peşe sakatlık haberlerinin geldiği takımda bu kez de Gnabry'nin kolu kırıldı.

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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te peş peşe sakatlıklar

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray rakibi olan Bayern Münih'te sakatlık haberleri peş peşe geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç sonra Galatasaray ile karşılaşacak Bayern Münih adeta revire döndü. Takımın yıldız isimleri peş peşe kaybeden Alman temsilcisinde son olarak Gnabry'nin kolu kırıldı.

Bayern Münih, Serge Gnabry'nin kolunda kırık meydana geldiğini açıkladı. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry’nin kolu kırıldı. Yarın ameliyat olacak ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı.

Münih daha önce de; Müller, Kim Min Jae, Upomecano ve de Ligt'in sakat olduğunu açıklamıştı.

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