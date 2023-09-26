2024 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini yapacak ülke açıklandı

2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.

2024 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini yapacak ülke açıklandı

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2023-2024 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanacak maçın ev sahibi, Polonya'nın başkenti Varşova olacak.

Konuya ilişkin UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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