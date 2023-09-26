2024 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini yapacak ülke açıklandı
2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2023-2024 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanacak maçın ev sahibi, Polonya'nın başkenti Varşova olacak.
Konuya ilişkin UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi."
Kaynak: Gerçek Gündem