Galatasaray'dan iki gollük galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Lider Galatasaray deplasmana İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+9 ve 89. dakikalarda Icardi kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 76 yapan Galatasaray liderliğini sürdürürken İstanbulspor, 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.
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