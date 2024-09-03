Galatasaray'da Ziyech Elde Kaldı

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech’e Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un talip olduğu iddia ediliyordu. Yunan kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibe dair her şeyi silen Ziyech için önce Ajax, ardından Olympiakos iddiaları ortaya atıldı. Faslı yıldızın menajerinin de kulüple görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

Yunanistan ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp iddiaları net bir dille yalanladı.

31 yaşındaki Ziyech’in Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.