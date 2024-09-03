Galler - Türkiye Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği açıklandı.

Galler - Türkiye Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında 6 Eylül Cuma günü Galler ile mücadele edecek. Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Kaynak: İHA

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