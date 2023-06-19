Galatasaray'da yaprak dökümü: Okan Kocuk veda etti!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Okan Kocuk, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim. Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın."

29 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonu başında Bursaspor'dan transfer ettiği Okan Kocuk, sarı-kırmızılılarla 29 resmi maça çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem