Fenerbahçe'den Vincenzo Montella iddialarına yanıt

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise bu anlaşmadan vazgeçildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem