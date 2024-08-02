Galatasaray'da Süper Kupa Öncesi Sakatlık Şoku

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi yıldız oyuncusunun, sakatlık nedeniyle oynayamayacağını açıkladı.

Galatasaray'da Süper Kupa Öncesi Sakatlık Şoku

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş yarı akşam saat 20.45 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maç için düzenlenen basın toplantısında yeni trannsferleri Elias Jelert'in sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyeceğini söyledi.

Galatasaray'da Süper Kupa Öncesi Sakatlık Şoku - Resim : 1

'RİSKE ATMAK İSTEMEDİK'

Buruk, "Elias'ın küçük bir ağrısı olmuştu. Biz de onu riske etmek istemedik. Çünkü çok erken. Önümüzdeki hafta lig başlayacak, sonrasında Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Buralara hazır girmek istiyoruz. Aslında antrenmana çıkarabilirdik ama risk almak istemedik. Onun dışında tam takımız. Davinson iyi şekilde döndü. O da en kısa zamanda hazır olacak." ifadelerini kullandı.

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