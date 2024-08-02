Paris 2024 | Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Çeyrek Finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, son 16 turunda rakibini 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Paris 2024 | Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Çeyrek Finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda South Paris Arena'daki kadınlar 57 kilo son 16 turunda milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Tunuslu Khouloud Hlimi karşı karşıya geldi.

Esra Yıldız Kahraman, rakibini 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli boksörün çeyrek final maçı 4 Ağustos Pazar günü TSİ 12.15'te oynanacak.

Kaynak: DHA

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2024 Paris Olimpiyatları
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