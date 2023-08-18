Galatasaray'da Nicolo Zaniolo İngiltere yolcusu

Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo İngiltere yolcusu

Galatasaray İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu İngiltere takımı Aston Villa'ya kiraldı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC ‘ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."

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