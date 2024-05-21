Galatasaray'da Konya maçı öncesi 'Kerem Aktürkoğlu' kararı

Bir süredir ilk 11'de başlamayan ve yedek kulübesinde bekletilen Kerem Aktürkoğlu'nun, Konya maçında yeniden ilk 11'e döneceği kaydedildi.

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Galatasaray'da Konya maçı öncesi 'Kerem Aktürkoğlu' kararı

Galatasaray'da, bu sezon 15 gol 9 asist üretmesine rağmen bir süredir yedek kulübesinde oturan Kerem Aktürkoğlu'nun, Konyaspor maçında ilk 11'e geri döneceği öne sürüldü.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hakim Ziyech'in yerine, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkacağı ifade edildi.

Aktürkoğlu'nun takıma geri dönmesiyle birlikte, Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanada geçeceği belirtildi.

1 PUANA ŞAMPİYONLUK

Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, 1 puan alması durumunda Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun şampiyon olarak tamamlıyor.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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