Galatasaray'da Bir Devir Sona Eriyor! İşte Muslera'nın Yerine Gelecek İsim
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sarı-kırmızılı ekipten ayrılması, spor camiasının en çok konuşulan konularından biri. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli kale bekçisinin ayrılması durumunda yerine geçecek isim belli oldu. O isim için Mertens, Sanchez, Zaniolo, Torreira ve İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer devreye girdi.
13 yıldır Galatasaray'ın kale bekçiliğini yapan kaptan Fernando Muslera'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Eğer sarı-kırmızılı ekip Muslera'nın sözleşmesini uzatmazsa bir devir sona ermiş olacak. Tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı.
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret. Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.
BÜYÜK TRANSFERLERİN HEPSİNDE PARMAĞI VAR
Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı. 'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi. 2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi.