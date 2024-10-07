Galatasaray'da Bir Devir Sona Eriyor! İşte Muslera'nın Yerine Gelecek İsim

13 yıldır Galatasaray'ın kale bekçiliğini yapan kaptan Fernando Muslera'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Eğer sarı-kırmızılı ekip Muslera'nın sözleşmesini uzatmazsa bir devir sona ermiş olacak. Tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı.

Takvim'in haberine göre, Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret. Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.

BÜYÜK TRANSFERLERİN HEPSİNDE PARMAĞI VAR

Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı. 'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi. 2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi.