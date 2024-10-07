Galatasaray Daikin Yarın Avrupa Arenasına Çıkıyor
Galatasaray Daikin, bu sezon Avrupa arenasında Yunanistan'ın AO Thiras takımı ile karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Ekim Salı günü Yunanistan'da yapılacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın AO Thiras takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.
Kaynak: AA