Galatasaray'da Ayrılık! Oliveira'nın Sözleşmesi Feshedildi

Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 2 sezon oynayan Sergio Oliveira, 58 maçta 6 gol atarken 7 asist yaptı.