Galatasaray'da Ayrılık! Oliveira'nın Sözleşmesi Feshedildi

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Ayrılık! Oliveira'nın Sözleşmesi Feshedildi

Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Ayrılık! Oliveira'nın Sözleşmesi Feshedildi - Resim : 1

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 2 sezon oynayan Sergio Oliveira, 58 maçta 6 gol atarken 7 asist yaptı.

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Ballon d'Or'da Arda Güler Sürprizi! Ballon d'Or'da Arda Güler Sürprizi!
Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti
Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu! Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu!
Galatasaray'a Transfer Olan Osimhen'den Taraftara Mesaj Osimhen'den Taraftara Mesaj