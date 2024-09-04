Galatasaray'a Transfer Olan Osimhen'den Taraftara Mesaj

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i 1 sezonluğuna kiralık kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Osimhen, Galatasaray'da yıllık 6 milyon euro kazanacak.

Victor Osimhen imzanın ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda karar vermek kolay oldu benim için. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarları var. Galatasaray'da daha önce oynayan Henry Onyekuru zaten benim arkadaşım. Kulübün de taraftarların da ne kadar harika insanlar olduğunu söylemişti. Dolayısıyla kolay bir karar oldu. Havalimanında karşılamaya gelen insanlar oldu. Bir oyuncu için bunlar önemlidir. Beni o kadar heyecanla karşıladılar ki bundan mutluluk duydum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için de çok heyecanlıyım." dedi.

Mertens ile yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden yıldız golcü, "İtalya'ya ilk gittiğimde bana çok destek olmuştu. Benim için bir ağabey gibiydi. Sürekli yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim. Burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla da bir an önce tanışmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, insan olarak nasıl gelişiyor, oyuncu olarak nasıl gelişiyor bunu takip etmek istiyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarlarla etkileşimleri çok heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın beni de aynı şekilde destekleyeceklerini ümit ediyorum."

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

"Galatasaray taraftarı, Osimhen burada. Havalimanında harika bir karşılama yaptınız. Elimden geleni yapacağım ve tamamiyle kendimi size adayacağım."

DURSUN ÖZBEK TRANSFERDEN MEMNUN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in kulübe kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Victor çok önemli bir Transfer hakikaten Türk sporu için, Galatasaray için... Ondan Galatasaraylıların beklentisi çok yüksek. Bir Galatasaraylı olarak dünya yıldızı futbolcuların kulüpte olması bizi mutlu ediyor. Bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir."