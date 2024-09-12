Galatasaray'a Kötü Haber! Transfer İptal Oldu

Roma'dan Zalewski'yi kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Galatasaray'a oyuncudan kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Zalewski, Roma'da kalmayı tercih etti. Oyuncuyu transfer etmek için Roma'da bulunan ve ekonomik olarak güçlü bir teklif sunan Galatasaray görüşmeler sonunda Roma ile neredeyse anlaşmaya varmıştı. Ancak Polonyalı oyuncu takımda kalmayı tercih etti.

Galatasaray'ın gündemindeki diğer isimler Napoli'den Mario Rui ve Milan'dan Fode Ballo-Toure.

Geçen sezon takımı ile 33 maça çıkan Nicola Zalewski, 3 asist yaptı.