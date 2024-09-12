Ferdi Kadıoğlu Geri Dönüyor

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, transferin hemen ardından talihsiz bir sakatlık yaşamış ve bu nedenle hem yeni takımının antrenmanlarında hem de A Milli Takım maçlarında yer alamamıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, Ferdi sakatlığını atlattı ve son iki gündür takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Genç yıldızın, sakatlığının ardından Brighton formasıyla sahaya çıkacağı ilk karşılaşma da netleşti.

Brighton'daki antrenman sırasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, bir süre sahalardan uzak kalsa da sağlık durumuyla ilgili endişeler sona erdi. Sakatlığını tamamen atlatan Ferdi, yeniden takım çalışmalara katılırken, Brighton’un 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de Ipswich Town’a karşı oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Fabian Hürzeler’in forma şansı vermesi halinde Ferdi, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak. Tüm dikkatler artık cumartesi günkü bu kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda.

Kaynak: Gerçek Gündem