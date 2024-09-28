Galatasaray'a Kötü Haber! Osimhen Sakatlandı
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da, ilk yarının sonlarında sakatlık yaşayan Victor Osimhen, oyundan alındı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Karşılaşmada ilk devrenin son anlarında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen sakatlık yaşadı.
ARKA ADELESİNDE AĞRI
Arka adelesinde ağrı hisseden yıldız oyuncu, riske edilmemek adına oyundan alındı. Nijeryalı golcü 2 gol attığı maçın ikinci yarısında yerini Dries Mertens'e bıraktı.
Rolland Sallai'nin yerinde de ikinci devrede oyuna Barış Alper Yılmaz dahil oldu.