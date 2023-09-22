Galatasaray'a beraberliği getirmişti: Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Tete'den

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete kaydetti. Boey'in golünün asistini de yapan 23 yaşındaki oyuncu, hem maçın oyuncusu seçilmiş hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

HAFTANIN GOLÜNDE LİDER ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü oylamasından lider çıkan da yine Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Felix ve Sevilla'dan Fulgini ile yarışan Tete, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

TETE KİMDİR?

Galatasaraylı Tete, tam adıyla Mateus Cardoso Lemos Martins, 15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada şehrinde dünyaya geldi.

Tete, futbola Gremio altyapısında başladı. 2019 yılında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu. Shakhtar Donetsk formasıyla 100'ün üzerinde maça çıktı ve 15 gol attı. 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Fransa'nın Lyon takımına transfer oldu. Lyon formasıyla 17 maça çıktı ve 3 gol attı.

2023-2024 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla ilk maçına 13 Ağustos 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıktı. Bu maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Tete, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kaynak: Gerçek Gündem