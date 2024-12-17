Galatasaray ve Fenerbahçe Mahkemelik Oluyor

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki demeç savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Hulusi Belgü’nün "Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız” açıklamasına, sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi Ozan Bingöl Yurtsever’den sert yanıt geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yurtsever, Fenerbahçe yöneticisi Belgü’ye çok sert yanıt verdi. Yurtsever konuya ilişkin hukuki işlemlerin başlatıldığına yönelik açıklamasında "Geçen sezon stadımızda görevli arkadaşımıza arkadan saldıran Hulusi Belgü denilen ahlaksız, bugün sosyal medya hesabından kulübümüzü ima ederek bir paylaşımda bulunmuştur. Spor ahlakından hatta insanı insan yapan temel özelliklerden yoksun bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

Ne yazıktır ki; kulübümüzün doğduğu yer olan lisemizi, aklındaki pisliklere alet etmeye çalışan bu şahıs halen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaktadır.

Bu hadsiz paylaşım hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir aksiyon almasını bekliyoruz. Hulusi Belgü ve onun gibilerinin, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, hastalıklı düşünceleri Türk Futbolundan temizlenmedikçe sahada rekabet ve adaleti sağlamamız mümkün değildir” denildi.

BELGÜ NE DEMİŞT?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü, 4-3 biten Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medyadan sert bir paylaşım yapmış ve "Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi” demişti.

Belgü, açıklamasının devamında, “Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen muhteşem bir liderin ülkesinde, ahlakı yine ayaklar altına aldınız” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi